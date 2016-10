Quando um profissional que está trabalhando de carteira assinada e contribui para o Governo Federal e perde o seu emprego, ele tem direito ao Seguro Desemprego, que é um benefício, previsto em lei, que garante ao desempregado alguns meses de salário, proporcionais ao que ele recebia, para garantir seu sustento enquanto não encontra outra ocupação.

Dependendo do número de meses trabalhados, uma pessoa tem direito a mais ou menos parcela. Esse cálculo é realizado durante a homologação e também quando você dá entrada no Seguro Desemprego na Caixa Econômica Federal todo o cálculo é realizado novamente para que se tenha certeza de que o beneficiário está recebendo todo o valor corretamente.

Além da Caixa Econômica, o trabalhador também poderá solicitar o seu benefício nas Superintendências Regionais do Trabalho (SRTE), Sistema Nacional de Emprego (SINE) ou nos postos credenciados do Ministério do Trabalho e Emprego, TEM.

O que é o Seguro Desemprego?

Sendo um dos mais importantes direito de todo o trabalhador brasileiro, este benefício é um grande auxílio para que no momento se encontra desempregado e precisa encontrar uma outra ocupação. A ideia é justamente essa: sustentar-se e manter a sua família enquanto a pessoa está no momento de transição para outro trabalho.

Conforme dito anteriormente, o auxílio do Seguro Desemprego tem um período determinado para acabar e também conta com cálculos realizados a fim de que se mantenha uma gradual e respectiva parcela de acordo com o período trabalhado pelo profissional naquela determinada empresa. São de 3 a 5 parcelas pagas de forma contínua ou alternadas (nos casos que o trabalhador consegue um trabalho temporário assinado na CTPS, pois quando esse trabalho temporário termina, o trabalhador pode voltar a receber as parcelas restantes do seu auxílio).

Quando o trabalhador consegue outro emprego antes das parcelas do seu Seguro Desemprego acabar é de obrigação do trabalhador e da empresa que o contratou, avisar ao Governo Federal para que este auxílio seja suspenso, uma vez que o profissional já se encontra novamente inserido no mercado de trabalho.

Saiba como acessar o seu Saldo do Seguro Desemprego pela Internet:

O beneficiário poderá acessar o seu saldo do Seguro Desemprego através do site da Caixa Econômica Federal, inserindo alguns dados pessoais, tais como número do PIS, CPF, nome completo e vai precisar ter um login e senha na plataforma do site.

Além do navegador, também é possível acessar o Saldo do Seguro Desemprego pelo aplicativo de celular que a Caixa Econômica Federal lançou, recentemente. Entre tantos outras vantagens de baixar o aplicativo de graça para Android, Windows Phone ou IPhone, é possível consultar quantas parcelas o trabalhador vai receber, qual a previsão de depósito e o saldo de cada parcela.

Essa é uma maneira inovadora e prática para quem tem um celular com acesso à internet, algo muito comum, hoje em dia, sem contar que isso diminui muito as filas nos bancos e casas lotéricas. Além de diminuir o tráfego nas centrais de atendimento por telefone. Tudo isso transforma a sua vida mais tecnológica e prática, como deve ser.

Outras Maneiras de Consultar o Seu Saldo do Seguro Desemprego Offline:

Indo pessoalmente a Caixa Econômica Federal com o seu cartão cidadão e fazer a sua consulta nos terminais de caixas eletrônicas.

Indo pessoalmente a Caixa Ecômica Federal e pedir para que um atendente do banco realize esta consulta na boca do caixa, você deverá estar munido de documentos pessoais.

Você poderá fazer a sua consulta por telefone, através do número: 0800 726 0207. Será preciso estar com o seu número do CPF, RG e NIS (carteira de trabalho ou cartão cidadão).

Casas Lotéricas também oferecem o serviço de consultar o seu seguro desemprego, bastando encontrar qualquer uma mais perto da sua casa, levando os documentos necessários.

Benefícios De Consultar o Seguro Desemprego:

Você vai saber corretamente quanto vai receber durante o mês.

Você vai saber quantas parcelas você tem para receber.

Você poderá se programar mais e melhor gerindo o seu dinheiro de maneira consciente.

Poderá verificar se não está havendo erro de repasse do valor.

É simples, fácil e prático consultar o seu saldo através do aplicativo ou pela internet no PC.

Desta forma você sabe até quando você poderá ficar tranquilo antes de começar a trabalhar.

Para quem o Seguro Desemprego é destinado?

Homens e mulheres que foram demitidos de seus trabalhos e precisarão dar entrada no benefício, previsto em lei.

Todas as pessoas que não foram demitidas por justa causa tem direito ao seu Seguro Desemprego.

Contras de usar o Seguro Desemprego:

Se você continuar usando o seu dinheiro como se você ainda estivesse empregado, poderá ter problemas depois que o seguro desemprego terminar, se ainda não tiver conseguido outro emprego, portanto, o lema é ‘economizar’.

Algumas pessoas sem escrúpulos poderão te pedir dinheiro emprestado por saber que você está desempregado recentemente e resgatou o seu dinheiro do Fundo de Garantia e deu entrada no seu Seguro Desemprego e isso poderá ser um pouco constrangedor.

Como Funciona e Quem Pode Receber o Seguro Desemprego?

A Lei do Seguro Desemprego sofreu algumas mudanças em 2015, onde foi sancionado algumas alterações nos meses e suas respectivas parcelas pagas, sendo agora:

1ª vez de quem solicita o Seguro Desemprego:

Terá direito a 4 parcelas do Seguro Desemprego quando:

Trabalhador com vínculo empregatício com pelo menos 12 meses ou 1 ano corrido (ou não, necessariamente), ou profissionais que trabalharam nos últimos 18 meses imediatamente posteriores à data em que houve a desvinculação com a empresa.

Terá direito a 5 parcelas do Seguro Desemprego quando:

O trabalhador comprovar ter trabalhado 24 meses corridos ou não.

2ª vez de quem solicita o Seguro Desemprego:

Terá direto a 3 parcelas do Seguro Desemprego quando:

O trabalhador dispensado comprovar ter trabalhado durante 9 meses, durante um tempo corrido ou não, nos últimos 12 meses imediatamente posteriores à sua data de demissão.

Terá direito a 4 parcelas do Seguro Desemprego quando:

A pessoa comprovar ter trabalhado no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses, ou nos últimos 36 meses, em tempo corrido ou não necessariamente.

Perguntas Frequentes De Pessoas Que Costumam Consultar Seu Seguro Desemprego:

Quantas Parcelas Eu Tenho Para Receber do Meu Seguro Desemprego:

Isso vai depender muito de quantos meses você trabalhou, mas você pode consultar seus direitos através do aplicativo da Caixa Econômica Federal, pois esta é a forma mais simples e prática de consultar as suas bonificações e benefícios.

Consultar o Saldo Do Seguro Desemprego Online é Seguro?

Sim, é seguro porque a Caixa Econômica Federal dispõe de funcionários habilitados para identificar possíveis ameaças que poderiam roubar os dados dos usuários antes mesmo deles conseguirem instalar um vírus e neutralizar todo o problema. Portanto, você não chegará a sofrer nenhuma alteração os riscos mediante a tecnologia e mão de obra profissional especializada que todas as plataforma de consulta do Seguro Desemprego possuem.

Quais São os Prazos Para Recebimento do Seguro Desemprego?

Isso também vai depender muito do tipo de trabalhador, mas aqui está uma base completa para a sua consulta:

Trabalhador formal – do 7º ao 120º dia, a partir da data em que foi dispensado.

– do 7º ao 120º dia, a partir da data em que foi dispensado. Bolsa qualificação – durante a suspensão da mesma.

– durante a suspensão da mesma. Empregado doméstico – do 7º ao 90º dia, contados a partir do dia da dispensa.

– do 7º ao 90º dia, contados a partir do dia da dispensa. Pescador artesanal – durante o período de defeso, em até 120 dias do início da proibição da pesca.

– durante o período de defeso, em até 120 dias do início da proibição da pesca. Trabalhador resgatado – até o 90º dia, desde a data do resgate.

Consulte Aqui Quais São os Documentos Necessários Para Solicitar o Seguro Desemprego:

RG (Registro Geral)

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)

Documento de Identificação no PIS e PASEP

Requerimento do Seguro Desemprego

Comunicação de Dispensa da Empresa que se trabalhava (deverá ser impresso pelo empregador no portal Mais Emprego)

Rescisão do Contrato de Trabalho com os códigos 1, 3 ou 88.

Documentos comprovando a Homologação realizada.

Documentos sobre o levantamento dos depósitos do Fundo de Garantida (FGTS) ou o extrato do mesmo.

Outras Formas de Consultar o Seguro Desemprego:

Além das maneiras tradicionais conforme descritas acima, existe uma outra alternativa de consultar as parcelas e quanto você tem a receber do seu Seguro Desemprego. Que é se você tiver conta poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal, pois assim você poderá fazer a sua consulta também através do aplicativo do próprio banco, sem precisar de 2 aplicativos e também vai poder retirar extratos e fazer transferências entre bancos sem precisar sacar e levar o seu dinheiro na rua. Além disso, a transferência de DOC de clientes Caixa é de graça para outros bancos, ou seja, além de ser mais seguro não andar com tanto dinheiro na rua, você não precisa pagar nenhuma taxa nos terminais de caixa eletrônico. Seu dinheiro vai render mais e por muito mais tempo.

Além disso, sendo cliente da Caixa você poderá usar o seu cartão de débito normalmente e movimentará sem problemas o seu Seguro Desemprego. Podendo consultá-lo a qualquer momento, de onde você estiver.