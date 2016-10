Sendo uma das mais importes lojas varejistas de roupas do país, a Renner é pioneira no que tange as organizações de coleções de seus produtos por estilos de vida, trazendo uma relação maior aos clientes no que tange as suas personalidades, respeitando a diversidade de cada pessoas.

Presente em todas as regiões e estados brasileiros, com mais de 17 mil funcionários, a Renner foi considerada, em 2014, a 9ª marca mais valiosa da América Latina, no segmento varejo e a 1ª no Brasil, no segmento vestuário. Levando em consideração que muitos clientes compram nesta loja todos os dias, há a possibilidade de que existam muitas dúvidas a respeito da Renner Pagamento, como pedir a segunda via de boletos, como parcelar dívidas, portanto, neste texto, você vai ter todas essas informações e mais outras dicas importantes.

Não deixe de ler este texto até o final porque as informações aqui descritas são valiosas e vão te ajudar a fazer o seu pagamento de forma simples e objetiva, além de fornecer as várias formas, detalhadamente, de pagar a sua conta sem precisar sair de casa. Boa leitura!

O que é o Renner Pagamento?

Renner Pagamento nada mais é do que as formas em que o cliente desta loja tem para realizar o pagamento de suas faturas. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, não é mais preciso enfrentar filas e sair de casa para realizar uma transação deste tipo. Aqui neste texto você vai descobrir como pagar contas da loja Renner pela internet é mais fácil, terá acesso ao passo a passo para realizar esta operação, bem como terá todas as informações necessárias para emitir uma segunda via de boleto, em caso de perda, além de ter dicas sobre consumo consciente de papel, fazendo pagamento via boleto eletrônico.

Tudo de um jeito simples, para que a sua comodidade não seja afetada e você possa estar sempre aproveitando o lado bom da vida sem precisar enfrentar filas que incomodam tanto e tiram o nosso tempo de uma forma desnecessária.

Como Funciona o Renner Pagamento?

Além da forma convencional de pagar uma conta levando o boleto em qualquer loja Renner. Há outras possibilidades de quitar as suas dívidas.

Pagamento Em Uma Loja Renner:

Quando a sua fatura chegar via Correios, você poderá se direcionar até uma loja Renner e realizar o seu pagamento com dinheiro em mãos ou até mesmo com um cartão de crédito. Você pode pagar em qualquer loja, a que for mais próxima de você.

Pagamento em Caixa Eletrônico:

Uma vez com a fatura em mãos e nenhuma loja Renner por perto, você poderá se direcionar até o banco mais próximo que você possua conta e realizar o pagamento em terminais de caixa eletrônico, se você tiver dinheiro em conta corrente ou conta poupança.

Pagamento Via Boleto Eletrônico:

Se você está em casa e não quer sair paga efetuar o seu pagamento, mas a conta está para vencer, você poderá acessar o site da Renner, pedir uma segunda vida do boleto eletrônico e usar o código de barras para efetuar o pagamento através do internet banking do seu banco.

Pagamento Pelo Aplicativo do seu banco:

Uma outra alternativa é pagar pelo aplicativo do seu banco, com este mesmo código de barras, se o seu banco disponibiliza o serviço de pagamento por aplicativo, é possível escanear o código e pagar a sua conta a partir da sua conta corrente ou conta poupança.

Como Pedir a Segunda Via da Fatura Renner:

Entre diretamente no site oficial da Renner na aba ‘Pagamentos’, insira seus dados do cartão e clique em ‘Emitir 2ª Via do Boleto’ e faça o seu pagamento com toda a segurança e praticidade a partir das opções descritas acima.

Como Negociar Suas Dívidas No Cartão Renner:

Se você está sem possibilidades de pagar a sua fatura e algumas já estão atrasadas, então você poderá negociar as suas dívidas com Renner Pagamento.

Você poderá também propor como gostaria de pagar a conta indicando qualquer valor de parcelamento, mesmo sendo o menor possível. Ligue agora mesmo e faça a sua proposta para Renner Pagamento.

0800 727 9505

0800 722 9855 (atendimento para deficientes auditivos)

Ou compareça a uma loja Renner e faça a sua negociação de forma presente com um atendente.

Benefícios De realizar Renner Pagamento:

Com tantas novas formas de fazer o pagamento, tudo agora é mais simples e prático.

Não precisa sair de casa para fazer o seu pagamento das faturas.

Parcele suas dívidas e negocie para que o seu nome não fique sujo na praça.

Pague as contas em dias para ter mais créditos para compras futuras.

Libere saldo para comprar ainda mais roupas da moda que fazem a sua cabeça.

Não enfrente mais filas, faça o seu pagamento de forma online.

Se perder a sua fatura, não tem problema, imprima uma nova pelo site Renner Pagamento.

Para quem o Renner Pagamento é destinado?

Clientes que querem pagar as suas faturas da loja Renner e terem créditos para continuar comprando.

Clientes da loja Renner que perderam seus boletos e querem uma segunda vida para quitar a dívida.

Clientes que estão com contas atrasadas e desejam parcelar e negociar a dívida para quitar os pagamentos.

Contras de usar o Renner Pagamento:

Com tantas facilidades para pagar a Renner, quando a sua amiga descobrir que você já quitou a sua dívida, poderá pedir o seu cartão emprestado e isso poderá ser um pouco constrangedor.

Se você usa os cartões Renner com bandeiras, poderá ser chato ver que a sua filha usou todo o seu crédito fazendo compras sem que você percebesse.

Pagamento Online Renner:

A Renner é uma loja que oferece uma exclusividade que merece destaque neste texto, pois este serviço é de inteira credibilidade, onde o cliente solicita uma senha pessoal e o sistema da loja torna o pagamento viável e 100% seguro, onde o débito é realizado diretamente da sua conta.

Faça o seu cartão Renner agora mesmo sem anuidade e com um prazo de até 30 dias para iniciar o primeiro pagamento da parcela. Divida tudo em até 5x fixas sem juros. Aproveite esta chance e ande sempre na moda com as roupas das mais novas tendências. Fique linda com Renner.