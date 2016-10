O reajuste do salário mínimo deve ser realizado todos os anos, como é previsto em lei, pelo menos para cobrir os valores da inflação, no entanto, quando a economia do país vai bem, estes valores são corrigidos um pouco a mais para que o trabalhador possa ter um fôlego durante os 12 meses que seguirão. Do contrário, ocorre o que é costumeiramente chamado de arroxo salarial, o que na prática, o aumento serve somente para equiparar os valores da inflação, e isso significa que na realidade o trabalhador teria somente um aumento para custear os valores que ocorridos pelo crescimento excessivo dos preços de produtos, bens e serviços.

Aqui neste texto você vai encontrar todas as informações necessárias para entender melhor como será feito o reajuste do Salário Mínimo de 2017, vai saber em qual mês ele começa a entrar e vigor e quais são as possibilidades deste valor mudar até o final deste ano. Confira também as tabelas dos anos anteriores, caso você deseja fazer uma análise sobre os aumentos de salários.

Este ano, o aumento do salário mínimo de 2017 será um dos mais parcos, se comparados com os anos passados. Leia o texto até o final se você é um dos 40 milhões de brasileiros que se beneficiará deste reajuste.

O que é o Salário Mínimo 2017?

O salário mínimo 2017 é um reajuste anual previsto em lei onde o presidente da república sanciona o valor que poderá variar, de acordo com a saúde da economia, desde que os valores deem para cobrir, vai depender intimamente da gestão do governo federal.

Mais do que 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras se sustentam com um salário mínimo no Brasil. Logo, este aumento reflete diretamente na qualidade de vida destas pessoas, que ficam esperando ansiosamente para saber de quanto será o aumento do ano. No entanto, em 2017, o arroxo salarial, mesmo ainda não estando concreto, sem nenhuma informação oficial, vai influenciar a todas essas famílias.

A previsão é que o salário passe de R$880,00 a R$946,80 – o que na prática significa que só vai servir para cobrir a inflação. Ou seja, o trabalhador não terá nenhum fôlego. Mesmo ainda não tendo sido sancionado nenhuma decisão e esse valor poderá ser alterado, somente para mais, uma vez que este é o piso, é quase certo que ele se mantenha devido à crise econômica que abalou a todo o país, em 2016.

Este aumento representa somente 9,5% sobre o valor do salário mínimo de 2016 e isso significa que os trabalhadores precisarão continuar economizando no próximo ano.

De acordo com pesquisas recentes do Dieese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo ideal para uma família de 4 pessoas, incluindo educação, higiene, vestuário, transporte, lazer, previdência, moradia, alimentação e saúde para 2017 deveria ser de R$3.992,75. Realidade distante para muitos brasileiros.

Benefícios Do Salário Mínimo 2017:

A inflação será corrigida e isso vai ajudar a pagar as contas com mais facilidade.

Mais que 40 milhões de brasileiros se beneficiam do salário mínimo.

Pode ser que os valores previstos sejam alterados ainda.

Não há muitos benefícios uma vez que o aumento será realizado somente para equiparar os valores da inflação.

Para quem o Salário Mínimo 2017 é destinado?

40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros(as) que recebem somente o salário mínimo para se sustentar o mês inteiro.

Contras de usar o Salário Mínimo 2017:

Se você usar este aumento como se fosse um aumento real, provavelmente terá problemas com dívidas no futuro, uma vez que este valor corrigido será realizado somente para cobrir a inflação do ano passado.

Poderá ser constrangedor alguém te pedir dinheiro emprestado só por saber que o salário mínimo de 2017 aumentou um pouco. Para estes casos, na hora de negar o empréstimo, explique a situação da inflação.

Reajustes Atualizados do Salário Mínimo 2017:

O reajuste será de apenas 9,5%, por isso, não existe um aumento real nos ganhos dos trabalhadores brasileiros que recebem somente um salário mínimo para se sustentar.

Tabelas do Salário Mínimo 2017:

Veja aqui uma tabela dos últimos reajustes dos salários mínimos anuais.

Data de aprovação Valor do Mínimo Nacional

01.01.2016 R$ 880,00

01.01.2015 R$ 788,00

01.01.2014 R$ 724,00

01.01.2013 R$ 678,00

01.01.2012 R$ 622,00

01.03.2011 R$ 545,00

01.01.2011 R$ 540,00

01.01.2010 R$ 510,00

01.02.2009 R$ 465,00

01.03.2008 R$ 415,00

01.04.2007 R$ 380,00

01.04.2006 R$ 350,00

01.05.2005 R$ 300,00

01.05.2004 R$ 260,00

01.04.2003 R$ 240,00

01.04.2002 R$ 200,00

01.04.2001 R$ 180,00

03.04.2000 R$ 151,00

Conforme a tabela acima, podemos concluir que o objetivo dos governos, ao longo dos anos, foi sempre dar um aumento real para a população, que fosse além do nível da inflação ocorrida no ano anterior, contudo, devido a crise financeira e econômica vivida e sofrida pelos brasileiros nos últimos tempos, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e todos os escândalos de fraudes e corrupções na política, o Governo Federal e a União estabeleceram esta decisão para conter os gastos e tentar empurrar a inflação para baixo.

Quem acaba pagando por todos estes transtornos é o trabalhador que terá que conviver com o arroxo do salário mínimo de 2017.

Perguntas Frequentes Sobre o Salário Mínimo 2017?

De Quanto Será o Aumento do Salário Mínimo 2017?

O salário mínimo de 2017 será de R$946,80 (novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). A decisão é uma previsão da União e do Governo Federal e pode mudar.

O Reajuste do Salário Mínimo de 2017 começa a ser pago a partir de quando?

Quando a decisão for tomada não poderá voltar atrás, por isso que o reajuste do salário mínimo de 2017 começará a ser pago a partir do mês de fevereiro do ano que vem.

A decisão do aumento do Salário Mínimo de 2017 já foi tomada ou pode ser alterada ainda?

Não, a decisão é apenas uma previsão. No entanto, a União e o Governo Federal poderão alterar esta decisão (somente para mais, uma vez que este já é o piso) até o final do ano de 2016. Porém a probabilidade é que os valores se mantenham os mesmos devido à crise econômica que o país está passando.

O que Significa Aumento Real do Salário Mínimo 2017?

Significa que o aumento do salário mínimo é além do que os valores corrigidos para equiparar o crescimento da inflação. Quando o aumento é feito somente para igualar esta demanda, sem sobrar nada mais para o trabalhador, este aumento deixa de ser REAL.

O arroxo salarial é justamente quando o Governo Federal não oferece aumentos Reais para os brasileiros que recebem somente um salário mínimo para sustentar-se a si e a sua família.