Há dez anos a Alelo se consolidou no Brasil oferecendo os serviços de cartões com benefícios para funcionários que trabalham em empresas do país. Os consumidores contam com uma experiência líder no mercado com sócios como Bradesco e Banco do Brasil. Hoje em dia, a Alelo ultrapassou os serviços relacionados com os benefícios em cartões e montou uma rede que contempla cartões pré pagos para viagens internacionais como o Money Card e o Prepax para presentear.

É muito comum as empresas brasileiras oferecerem benefícios como vale refeição, vale alimentação e vale transporte para todos os seus funcionários. As vantagens são para ambos os lados, uma vez que os empreendimentos recebem descontos no pagamento de Imposto de Renda, entre outras vantagens e, os funcionários, por sua vez, pagam uma porcentagem simbólica e recebem de volta créditos que são revertidos em valores onde é possível fazer compras do mês em mercados, almoçar, lanchar ou jantar em estabelecimentos, se locomover, entre outras regalias.

Entretanto, nem todas as pessoas conhecem a vantagem de consultar o seu saldo online ou até mesmo ficam com receio de fazer isso, uma vez que é necessário usar alguns dados pessoais para realizar o login e senha. Mas, não é preciso ter medo, pois a Alelo conta com um sistema de segurança integrado moderno e com alta capacidade de encontrar vírus e programas maliciosos, por isso, não há o que temer, basta aprender a acessar a sua conta e verificar o seu saldo para que você possa ter o controle dos seus gastos na palma da sua mão, um vez que é possível fazer este acesso com qualquer dispositivo que conecte à internet.

Neste texto você vai descobrir como consultar o seu saldo e vai aprender a estar sempre em alerta a respeito dos seus créditos para não ser pego de surpresa na hora de pagar a conta. Boa leitura!

O que é o Alelo?

A Alelo é uma empresa de cartões benefícios que tem por principal objetivo facilitar a vida das empresas e de seus funcionários. Com serviços inteligentes que variam desde cartões benefícios tais como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, até os mais sofisticados como vale combustível, vale cultura, vale presentes e cartões pré pagos para viagens internacionais, esta empresa está presente em vários países e conta com uma equipe sólida que está sempre avançando para atender melhor sua clientela.

Hoje em dia é possível receber por e-mail todas as novidades da Alelo, junte-se a mais de 1.600 assinantes e também crie a sua assinatura totalmente de grátis, assim você, além de consultar o seu saldo, também poderá estar por dentro dos programas de vantagens, descontos, promoções e vai ter acesso a todas as exclusividades que somente o cliente Alelo possui.

Por se tratar de uma empresa com foco e dedicação, a Alelo já conquistou muitos prêmios durante a sua representação. Conhecida e reconhecida nacionalmente e internacionalmente, a Alelo é uma das 200 maiores empresas de tecnologia do país, bem como se destaca por ser uma organização com excelência sem serviços especializados, além de ser uma das 10 empresas mais inovadoras da última década, de acordo com a revista Você S/A Exame, em 2008.

Como Funciona o Saldo Alelo?

Consultar o saldo da Alelo é muito simples e prático. Não é um motivo de pânico, pois além de ser um site muito seguro, a equipe de funcionários da segurança do site da Alelo está sempre atento e dedicado para o bom funcionamento deste serviço, além de oferecer 100% de proteção contra vírus e programas maliciosos que se escondem para roubar os dados dos usuários.

Muito bem, se o problema não é segurança e você não tem o costume de acessar o seu saldo por outro motivo, talvez por não saber muito bem como funciona a ferramenta, ainda é mais fácil de resolver, afinal de contas, a Alelo fez um vídeo exclusivo ensinando ao cliente como realizar a sua consulta no Saldo Alelo. Para ver o vídeo, basta entrar na página oficial de Alelo e buscar nas pesquisas pelo ‘Como Consultar Saldo Alelo’, em seguida o vídeo aparecerá disponível para você ver e entender melhor como funciona o acesso. Assim você não erra e ainda aprende a consultar o seu saldo, pois, é muito importante controlarmos e gerirmos os valores que são repassados pelos empregadores. Inclusive, acessar a conta acaba se tornando algo que todos deveriam fazer, pois pode acontecer da sua empresa errar o valor do repasse do benefício e você sair lesado sem saber direito o que aconteceu.

Saiba como acessar o seu Saldo Alelo:

Entre na página oficial da Alelo para consulta de saldo: saldoalelo.com e em seguida digite o número do seu cartão e o código de segurança que vai aparecer aleatoriamente e que é um importante dispositivo de segurança que detecta programas maliciosos.

Depois disso você vai ter acesso total do seu saldo, vai saber quanto você ainda tem para gastar naquele mês, qual é o dia de depósito do seu benefício, vai poder tirar extratos dos seus gastos, caso você deseja manter um controle e uma gestão dos valores, além de contar com previsões como ‘gasto médio’ que te dá uma noção de quanto você gasta por mês para que você possa fazer uma espécie de previsão para o futuro.

Muitos estabelecimentos aceitam Alelo e você também poderá consultar quais são os lugares antes de sair de casa ou da sua empresa, pois assim você tem mais comodidade na hora de decidir onde ir, sem correr riscos de imprevistos no meio do caminho. Porém, como a Alelo fecha parceria com muitos estabelecimentos, é muito difícil encontrar um lugar onde não existe este benefício disponível.

Aplicativo Alelo – Consultar o Saldo Ficou mais Rápido

A Alelo lançou um aplicativo que tem por principal objetivo dar acesso rápido e irrestrito ao usuário através do seu celular ao seu saldo, bem como outras informações, tais como: Rede de Aceitação (que são os estabelecimentos onde aceita Alelo), além dos serviço de Realidade Aumentada, onde é possível ver, literalmente, os espaços e restaurantes onde a rede é credenciada. Além de ser de fácil legibilidade, é intuitivo e inspirador.

Benefícios De Consultar o Saldo Alelo:

Você não precisa sair de casa para consultar o saldo em um terminal

Você não precisa ligar para nenhuma central de atendimento para consultar o saldo

A consulta de salto é simples, fácil e você não precisa que um atendente fale com você

Você pode consultar o seu saldo aonde quer que você esteja, até pelo celular

Não fique de mãos abanando e não seja pego de surpresa, saiba sempre quanto você ainda tem para gastar

Segurança em primeiro lugar, sendo uma empresa séria que preza pelos dados pessoais de seus clientes

Para quem o Saldo Alelo é destinado?

Se você é pessoa jurídica e quer contratar a Alelo e seus serviços com cartões benefícios para a sua empresa.

Se você é pessoa física e trabalha para uma empresa que possui os serviços de cartões benefícios da Alelo.

Contras de usar o Saldo Alelo:

Pode ser meio que constrangedor você ter bastante saldo no final do mês e não saber onde gastar.

Poderá ser meio chato seus amigos gastarem todos os créditos deles e ficarem te pedindo emprestado.

Perguntas Frequentes Sobre O Saldo Alelo:

Quais São Os Contatos do SAC Alelo?

Ligue e tire as suas dúvidas sobre troca de senha, desbloqueio e cancelamento de cartão: 4004-7733, todos os dias da semana, de segunda a domingo, 24 horas por dia.

Consultar o Saldo Alelo é Seguro?

Simples e seguro, pois a Alelo conta com uma equipe que está sempre em alerta para bloquear e minimizar as possíveis invasões no sistema, detectar vírus e estar sempre oferecendo um serviço e produto de qualidade para seus usuários e clientes.

Tenho uma pequena empresa, posso contratar Alelo?

Pode e deve, a Alelo contrata seus serviços e produtos até para empresas com apenas 1 funcionário. É tudo muito simples, interligado e tecnológico.

Veja Quais São os Tipos de Cartões Benefícios Alelo:

Vale Alimentação Alelo

Vale Transporte Alelo

Vale Refeição Alelo

Vale Combustível Alelo

Alelo Auto

Alelo Natal

Alelo Cultura

Alelo Pré Pago

Alelo Premiações

Alelo Pagamentos

Prepax Alelo

Alelo Despesas

Alelo Maquininha

Abra as postas da sua empresa e vire um cliente Alelo. Compre a sua maquininha Alelo e receba pagamentos em cartão de crédito, débito, realize funções de parcelamento sem e com juros, tudo para você aumentar o fluxo de clientes no seu negócio.

Money Card Dolar/ Libra/ Euro Alelo:

Viajar agora ficou mais fácil. Se você tem funcionários que precisam viajar a trabalho, então agora você pode ter os cartões pré pago Money Card da Alelo para viagens internacionais para uso de seus funcionários com os valores que você deseja que eles gastem. Tudo muito simples e fácil com as 3 principais moedas: Dólar, Libra e Euro. Facilite a sua vida com Alelo.

Vale lembrar e ressaltar que todos esses benefícios podem ser consultados a hora que você quiser, em qual país você estiver se você possuir uma conexão com a internet tanto no PC quando para celular. Aproveite essa forma inovadora de Consultar o Seu Saldo Alelo e controle seus gastos e gerencie melhor os seus créditos.

Boas compras!