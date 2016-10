Algumas empresas brasileiras costumam oferecer benefícios aos seus funcionários com o objetivo de gerar motivação, fazer com que os colaboradores se sintam parte do processo da organização, além de se sentirem importantes nesta engrenagem, sendo valorizados e tendo recursos para aumentar a qualidade de vida, não só profissional, mas também a pessoal com programas de incentivo à cultura, por exemplo.

Um dos mais famosos benefícios para funcionários são a alimentação e refeição Sodexo, onde eles podem fazer compras em mercados e estabelecimentos ou almoçar em restaurantes próximos à empresa com cartões em que são depositados valores que devem durar o mês inteiro para subsidiar as necessidades de alimentação dos beneficiários.

Estes benefícios são muito conhecidos entre os brasileiros, entretanto, nem todos sabem que é possível verificar o Saldo Sodexo através da internet ou outras pessoas que deixam de consultar por não se sentirem seguras ao verificar informações pessoais de forma online.

Aqui neste texto você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre Saldo Sodexo e vai entender que as consultas online são seguras e que este é mais um beneficio para você, pois é um serviço cômodo, prático e que é possível consultar em qualquer lugar do mundo, até mesmo pelo celular ou tablete.

Confira também outros serviços do Sodexo, descubra quais são as empresas conveniadas e tenha em mãos as dicas mais importantes para você possa gerar muito mais flexibilidade e praticidade para a sua vida.

O que é o Sodexo?

O Grupo Sodexo é uma empresa que tem por meta aumentar a qualidade de vida dos colaboradores. Está presente em mais de 80 países e possui 319 mil funcionários espalhados no mundo todo. Fundada na França, em 1966, por Pierre Bellon, a Sodexo conta com uma equipe de especialistas que conduzem pesquisas sobre bem estar para montarem planos ainda melhores para aas empresas e seus colaboradores.

Em recente parceria firmada com a ESSEC Business School, a Sodexo montou uma base de pesquisas científicas em prol de estudos relacionados com a qualidade de vida das pessoas, tudo é pensado de forma a gerar valor e soluções aos beneficiários.

Como Funciona o Saldo Sodexo?

O Saldo Sodexo é uma maneira muito prática de consultar quanto dinheiro uma pessoa ainda tem no seu cartão. Ou seja, vamos dizer que você recebe o benefício do Sodexo Refeição da sua empresa e quer ir ao restaurante almoçar, mas não sabe quanto ainda tem para gastar e não quer ficar na mão na hora de pagar a conta. Então, você acessa o site Saldo Sodexo e verifica os valores exatos e poderá ir tranquilamente fazer a sua refeição sabendo quanto pode gastar. Sem contar que é uma maneira muito eficiente para controlar seus gastos para que você tenha saldo até o final do mês.

É muito fácil consultar o seu Saldo Sodexo através do site oficial, basta acessar a página, escolher entre os benefícios que você deseja verificar: Refeição Pass, Alimentação Pass, Vale Cultura, Gift Pass, Premium Pass, Alimentação Pass Natal e Combustível Pass. Depois disso, inserir o seu número de CPF, o número de cartão e digitar o código de segurança que é gerado pelo próprio sistema de maneira randômica. E pronto: você já terá acesso total aos seus gastos, com um extrato simplificado e com o saldo que você ainda tem, bem como a previsão do depósito do próximo benefício. É possível até verificar o saldo dos últimos 3 meses, o que é muito interessante para quem gosta de fazer um controle maior de seus gastos.

Benefícios De Consultar o Saldo Sodexo:

Não fique na mão na hora de pagar a conta, tenha sempre certeza de quanto você pode gastar.

Praticidade para consultar seu saldo onde você quiser, em qualquer dispositivo móvel com acesso a internet.

O aplicativo Sodexo melhora ainda mais a navegação, oferecendo vantagens imperdíveis.

Ao consultar o saldo pelo aplicativo você concorre a prêmios de até R$10 mil reais.

Melhoria na qualidade de vida, pois você tem um benefício que poderá ajudar a toda a família.

Consultas seguras, com total discrição e dados pessoais criptografados.

Tenha em mãos seus extratos e controle seus gastos nos últimos 3 meses.

Você pode consultar a todos os benefícios oferecidos pelo Grupo Sodexo.

Vantagens De Ser Um Colaborador Sodexo:

Programas que prezam a qualidade de vida dos colaboradores.

Clube de vantagens online com descontos, delivery e promoções.

Dicas, receitas e muito mais informações sobre vida saudável.

Enriqueça a sua cultura com o programa Cultura Pass Sodexo.

Seja reconhecido no seu trabalho, ganhando benefícios e muito mais.

Tenha a sua liberdade de escolha garantida, podendo usar seu cartão onde quiser.

Gerencie melhor as suas despesas, tendo o controle de consultar seu saldo online.

Vá trabalhar de forma tranquila, sem precisar se preocupar com a sua alimentação.

Presenteie as pessoas que você ama com o Gift Pass.

Privilégios Para Empresas Que Possuem Sodexo:

Uma empresa séria e que privilegia o aumento da produtividade oferecendo mais qualidade de vida para os funcionários, cria um programa de benefícios. A Sodexo é a empresa mais completa, veja aqui os privilégios que o Grupo Sodexo disponibiliza:

Vale Refeição Sodexeo

Vale Alimentação Sodexo

Valei Cultura Sodexo

Vale Transporte Sodexo

Vale Combustível Sodexo

Campanhas de Incentivo Sodexo

Vale Presente Sodexo

Vale Brinquedo Sodexo

Vale Alimentação de Natal Sodexo

Serviço de Orientação Sodexo

E o mais interessante é que todos estes serviços oferecidos pela Sodexo podem ser consultados diretamente do aplicativo ou site através da página Saldo Sodexo. Isso é mais qualidade de vida e mais praticidade para a sua rotina diária.

Para quem o Saldo Sodexo é destinado?

Empresas que desejam oferecer benefícios e vantagens para valorizar o seu funcionário e que podem consultar suas bases de dados para pagamentos aos cartões.

Funcionários que poderão usar essas vantagens de maneira assertiva sem medo de gastar mais do que pode, pois estará sempre com o seu saldo disponível a hora que quiser.

Contras de usar o Saldo Sodexo:

Como você estará sempre em contato com o seu saldo, pode ser um pouco constrangedor ver os seus amigos gastarem todo o benefício nos primeiros dias e depois ficarem te pedindo emprestado sem se lembrar que podem gerenciar seu dinheiro de forma simples e prática, assim como você faz no site Saldo Sodexo.

Perguntas Frequentes Sobre O Saldo Sodexo:

Como Registrar Uma Senha Nova?

Se você esqueceu a sua senha, não tem problema. É muito simples e prático cadastrar uma senha nova, basta ligar para a central de atendimento e fazer o pedido. O funcionário Sodexo vai prosseguir com algumas medidas de segurança e vai te ajudar a fazer uma nova senha.

Quais São Os Contatos do SAC Sodexo?

Ligue e tire as suas dúvidas: 4003-3167 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 880-3167 (demais localidades)/ Funcionamento: 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados.

Consultar o Saldo Sodexo é Seguro?

Segurança Digital Sodexo: De acordo com pesquisas recentes realizadas pela própria empresa, muitas pessoas deixam de realizar as suas consultadas de saldo online por dois motivos: não se sentem seguras ao digitar dados pessoais como CPF ou não sabem como realizar esta consulta. Por isso que o Saldo Sodexo criou a Segurança Digital Sodexo que é uma maneira de o beneficiário usar todos os recursos oferecidos pelo grupo sem se preocupar com a segurança, pois existe uma equipe treinada que fica online 24 horas por dia sempre alerta para oferecer a melhor experiência digital para seus clientes.

Com a Segurança Digital você pode gerar boletos se protegendo de vírus e eliminando os programas mal intencionados que são instalados no seu computador para levantar dados. Portanto, não há a necessidade de se preocupar com a sua segurança, afinal de contas tem uma equipe alerta para que você não tenha que esquentar a sua cabeça com isso.

Tenho uma pequena empresa, posso contratar Sodexo?

Pode sim, se você tem uma empresa pequena ou de médio porte com até 50 funcionários é possível contratar os benefícios Sodexo. Há mais de 600 mil empresas PME que já garantem estas vantagens aos seus funcionários, faça parte desse time!

Os benefícios são grandes, tais como:

Isenção de obrigações trabalhistas e dedução de até 4% do imposto de renda devido sobre o valor do benefício.

Maior segurança para empresa, que vai passar a operar com chip EMV, de acordo com os padrões mundiais de segurança.

São milhares de estabelecimentos credenciados que vão atender melhor os seus funcionários.

Ter os benefícios da Sodexo na sua empresa gera produtividade, aumentando a motivação.

O aplicativo Seodexo permite que você consulte o seu saldo e tenha o extrato do cartão.

Sodexo Club dá muitas vantagens como descontos, promoções e serviços exclusivos.

O Sodexo Pedido Fácil é um sistema de pedidos online para melhor gerir os benefícios dos funcionários.

Empresas que tenham somente 1 funcionário também podem fazer parte da Sodexo!

Faça o Download do Passo A Passo Sodexo Minha Consulta:

O site Sodexo Benefício, muito preocupada com a qualidade de atendimento dos seus beneficiários, lançou uma cartilha, uma espécie de tutorial que ensina a consultar os benefícios do Saldo Sodexo, ou seja, você que ainda não sabe como realizar a sua consulta para verificar o seu saldo ou o seu extrato, agora poderá fazer isso rapidamente, pois vai aprender o passo a passo de forma simples. Faça o download no site e viva melhor controlando os seus gastos!

Além dos saldos e extratos, você também poderá pedir Notas Fiscais dos estabelecimentos que você usou o seu cartão. Tudo é muito mais prático com Saldo Sodexo!