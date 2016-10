Ter um serviço de consulta sobre qualquer coisa já é muito bom. Poder consultar os créditos do celular, os créditos do vale transporte, entre outros é algo que realmente ajuda a nos organizar e manter as finanças em dia, não é mesmo? Ainda mais se tratando do Saldo Ticket e seus cartões benefícios. Portanto, se você não sabia que existe essa possibilidade, descubra aqui e agora que você pode visualizar o seu saldo do cartão Ticket em todos os seus serviços e modalidades.

Ou seja, se você usa o Ticket Alimentação ou Refeição, poderá consultar o seu saldo pela internet para não ser pego de mãos abanando quando for realizar as suas compras do mês no mercado ou quando for pagar a conta em um restaurante, logo após o almoço em hora de trabalho. Se você usa outros serviços como Ticket Cultura ou Ticket Car, também poderá saber quanto ainda te resta de crédito para poder usar da melhor forma.

Tudo muito simples em um site intuitivo que vai te dar o passo a passo de maneira fácil para que você não fique tentando descobrir como funciona. Não precisa de tutoriais e nem fazer downloads de passo a passo. Basta acessar o site oficial da Ticket, escolher a opção ‘Consulta de Saldo’, inserir alguns dados como o número do seu cartão e um código de segurança que vai aparecer na hora em sua tela e pronto: acesso total e irrestrito das suas informações de saldo, extratos e ainda terá uma previsão sobre o dia que você irá receber o próximo benefício.

Se você está interessado em entender melhor como este mecanismo funciona e quais são as outras formas de consultar o seu saldo, continue lendo este texto que está cheio de dicas e novas informações muito úteis que facilitarão muito a sua vida.

O que é a Ticket?

Conforme o próprio site diz, a Ticket é uma empresa líder mundial em benefícios para empresas e cidadãos e tem por meta ser a mais influente organização de serviços pré pagos e cartões benefícios de todo o país, além de se mostrar a melhor operadora para as organizações que pretende contratar seus serviços e produtos.

Tendo ganho vários prêmios tais como:

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços Ao Cliente 2016

Melhores Empresas Para Se Trabalhar Brasil 2016 (Revista Época)

As Melhores da Isto É Dinheiro 2016

Prêmio Fornecedores de Confiança 2016

Como Funciona o Saldo Ticket?

O Saldo Ticket é uma forma a mais que a organização encontrou para que você, cliente, pudesse organizar os seus gastos de uma forma mais simples, sem precisar ter que ficar ligando para as centrais de atendimento e demorar mais do que 10, 15, 20 minutos em um atendimento só para consultar o seu saldo.

Foi pensando na comodidade que a Ticket montou uma plataforma de consulta online, assim o cliente além de ganhar mais agilidade, também pode visualizar o seu saldo ticket de onde estiver, se tiver um dispositivo que tenha acesso a internet.

Como é uma plataforma leve, não vai ficar travando no seu celular. Consultar vai ser simples e fácil, ao alcance de suas mãos.

Aplicativo Saldo Ticket:

Depois da revolução de ter a possibilidade de consultar o seu saldo online, a Ticket lançou um aplicativo que está disponível para todos os sistemas operacionais de celulares com algo a mais. Além de você poder, obviamente, consultar o seu saldo, existe um programa de pontos e descontos que podem ser visualizados, você também poderá consultar os estabelecimentos mais próximo à você que é credenciado à rede Ticket para não errar na hora da sua escolha.

Com o Aplicativo Ticket Car você tem acesso aos postos de combustíveis mais próximos, conseguirá consultar a opção mais econômica de combustível para o seu carro e claro, consulta do seu saldo ticket em tempo real.

Quem usa Apple já pode comemorar porque a Ticket também tem versão de aplicativo para a Apple Watch: tudo para você consultar o seu saldo sem precisar tirar o seu celular do bolso!

Ticket Delivery:

Peça seu almoço ou lanche em estabelecimentos credenciados através do aplicativo Ticket.

Plugin Ticket:

Use o Ticket diretamente do ícone que ficará disponível o tempo todo para você no seu navegador. Baixe o plugin e consulte a sua conta a hora que você quiser sem interromper a sua navegação.

Benefícios De Consultar o Saldo Sodexo:

Saiba exatamente quanto de créditos você ainda tem para passar o mês.

Consulte seus saldos aonde quer que você esteja com os aplicativos Ticket.

Mais facilidade e comodidade para a sua vida.

Você não precisa mais ficar ligando para a central de atendimento para saber o saldo.

Gerencie melhor os seus benefícios e gaste somente o que precisa por dia.

Tenha em mãos os seus últimos extratos e a previsão de depósito dos próximos benefícios.

Tenha o seu saldo atualizado em tempo real.

Baixe os aplicativos de graça nas lojas Google Play e App Store.

Veja Aqui Quais São os Produtos Ticket:

Ticket Alimentação

Ticket Restaurante

Ticket Transporte

Ticket Cultura

Ticket Car

Cartão RH

Ticket Alimentação Seguros

Ticket Alimentação Natal

Ticket Incentivo e Recompensas

Programa Avante

Entre no site agora mesmo e consulte os detalhes de cada produto.

Para quem o Saldo Ticket é destinado?

Todos os clientes que desejam ter um controle melhor dos seus gastos.

Clientes do mundo todo que querem saber quando ainda tem para poder gastar.

Contras de usar o Saldo Ticket:

Se você é do tipo de pessoa mais controlada, algumas pessoas mal intencionadas saberão que você terá mais crédito que ela e vai ficar te pedindo o seu Ticket emprestado. Isso pode ser um pouco constrangedor para você.

Seus amigos poderão pedir o seu Ticket emprestado para poder jantar fora de hora do trabalho, não aceite isso.

Contatos para Dúvidas, Elogios e Sugestões:

Se ainda sim restar alguma dúvida, os contatos da Central de Atendimento são:

4004-2233 – ligue todos os dias, o serviço está disponível 24 horas.

Você também poderá falar com a atendente virtual Eva através do site oficial da Ticket.